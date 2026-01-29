İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Myanmada teatrın 12 aktyoru avtobus qəzasında həlak olub

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 01:24
    Myanmada teatrın 12 aktyoru avtobus qəzasında həlak olub

    Myanmada avtobusun dərəyə yuvarlanması nəticəsində azı 12 nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi xəbər yayıb.

    "Çərşənbə günü axşam saatlarında təxminən teatr truppasının 27 üzvünü daşıyan nəqliyyat vasitəsi Myanmanın Maque bölgəsində dərin dərəyə düşdükdən sonra azı 12 nəfər həyatını itirib", – məlumatda bildirilir.

    Digər sərnişinlərin vəziyyəti və xəsarət alanların sayı barədə məlumat verilməyib.

    Myanma Avtobus qəzası aktyorlar
    В Мьянме 12 артистов театра погибли при падении автобуса в овраг

