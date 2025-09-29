Məktəb avtobusları avtobus zolaqlarına daxil ola biləcək? - EKSKLÜZİV
İnfrastruktur
- 29 sentyabr, 2025
- 20:47
Azərbaycanda oktyabrın 1-dən istifadəyə veriləcək məktəb avtobuslarının avtobus zolaqlarına daxil olub-olmaması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib.
"Report"un sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib ki, məktəb avtobusları avtobus zolaqlarına daxil ola bilməyəcək.
Məlumata əsasən, avtobus zolaqlarında yalnız müntəzəm avtobus marşrutları və operativ nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilər.
Xatırladaq ki, bu gün elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev "Report"a eksklüziv açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda oktyabrın 1-dən məktəb avtobusları layihəsi başlayacaq. O qeyd edib ki, layihə çərçivəsində ilkin mərhələdə təxminən 1 200 uşaq əhatə olunacaq.
Son xəbərlər
22:08
Vaşinqtonda Tramp və Netanyahunun görüşü olub – YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:00
Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlibFərdi
21:56
BMT sessiyasında Kipr danışıqları nəticəsiz qalıb, ŞKTC lideri ikidövlətli həll tələb edirDigər ölkələr
21:47
Dəyanət Sədullayev: "Kadrların hazırlanması biznes və universitetlər arasında əməkdaşlıq tələb edir"Biznes
21:40
ŞƏT-in baş katibi: Azərbaycanı yaxın gələcəkdə təşkilatımızın üzvü kimi görmək istəyirikXarici siyasət
21:28
Taras Kuzyo: Azərbaycan Kremlin əlaltısını məhkəməyə verirXarici siyasət
21:22
Foto
Sumqayıt Sənaye Parkında istehsal olunan ilk elektrik avtobusu "BakuBus"a təqdim olunubİnfrastruktur
21:09
Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasiminin yeri məlum olubİncəsənət
20:59