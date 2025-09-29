Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Смогут ли школьные автобусы выезжать на полосы для общественного транспорта? - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 21:08
    Смогут ли школьные автобусы выезжать на полосы для общественного транспорта? - ЭКСКЛЮЗИВ

    Школьные автобусы, которые начнут курсировать с 1 октября, не смогут выезжать на специально выделенные для общественного транспорта полосы.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

    Согласно информации, по спецполосам могут двигаться только регулярные маршрутные автобусы и оперативный транспорт.

    Напомним, что сегодня министр науки и образования Эмин Амруллаев в эксклюзивном комментарии Report заявил, что в Азербайджане с 1 октября будут запущены школьные автобусы. На начальном этапе они будут перевозить примерно 1 200 детей.

    школьные автобусы спецполосы AYNA
    Məktəb avtobusları avtobus zolaqlarına daxil ola biləcək? - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    22:23

    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    22:18

    Переговоры по Кипру на сессии ООН завершились безрезультатно

    Другие страны
    22:17

    Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:06

    СМИ: Команда Трампа внесла радикальные изменения в предложение по Газе

    Другие страны
    21:51

    Генсек ШОС: Хотим, чтобы Азербайджан в скором времени стал членом нашей организации

    Внешняя политика
    21:36

    BakuBus презентовали первый электробус, произведенный в Сумгайытском промпарке

    Инфраструктура
    21:33

    Netblocks зафиксировал в Афганистане полное отключение интернета

    Другие страны
    21:22

    Церемония прощания с Джабиром Имановым состоится в Культурном центре имени Шахрияра

    Искусство
    21:08

    Смогут ли школьные автобусы выезжать на полосы для общественного транспорта? - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    Лента новостей