Смогут ли школьные автобусы выезжать на полосы для общественного транспорта? - ЭКСКЛЮЗИВ

Школьные автобусы, которые начнут курсировать с 1 октября, не смогут выезжать на специально выделенные для общественного транспорта полосы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, по спецполосам могут двигаться только регулярные маршрутные автобусы и оперативный транспорт.

Напомним, что сегодня министр науки и образования Эмин Амруллаев в эксклюзивном комментарии Report заявил, что в Азербайджане с 1 октября будут запущены школьные автобусы. На начальном этапе они будут перевозить примерно 1 200 детей.