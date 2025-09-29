Смогут ли школьные автобусы выезжать на полосы для общественного транспорта? - ЭКСКЛЮЗИВ
Инфраструктура
- 29 сентября, 2025
- 21:08
Школьные автобусы, которые начнут курсировать с 1 октября, не смогут выезжать на специально выделенные для общественного транспорта полосы.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Согласно информации, по спецполосам могут двигаться только регулярные маршрутные автобусы и оперативный транспорт.
Напомним, что сегодня министр науки и образования Эмин Амруллаев в эксклюзивном комментарии Report заявил, что в Азербайджане с 1 октября будут запущены школьные автобусы. На начальном этапе они будут перевозить примерно 1 200 детей.
