    Bu il Azərbaycanda ictimai nəqliyyat 500 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:36
    Bu il Azərbaycanda ictimai nəqliyyat 500 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    Bu ilin əvvəlindən indiyə qədər Azərbaycanda müntəzəm avtobus marşrutları ilə 494 milyondan çox sərnişin daşınıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bu göstərici ötən ilə nisbətən 19 milyon nəfər artıb. Bu, gündəlik 1 milyon 350 min sərnişin deməkdir.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma Avtobus

