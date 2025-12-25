В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров
Инфраструктура
- 25 декабря, 2025
- 18:27
С начала 2025 года до настоящего времени регулярными автобусными маршрутами в Азербайджане было перевезено более 494 млн пассажиров.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, было перевезено на 19 млн человек больше по сравнению с прошлым годом. Ежедневный объем перевозок составил 1 млн 350 тыс. пассажиров.
