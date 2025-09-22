İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev "Böyük Qayıdış" Formula 1 AIIF 2025

    AYNA Bakının avtobus zolaqlarının çəkilməsinə ehtiyac olmayan ərazilərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:49
    AYNA Bakının avtobus zolaqlarının çəkilməsinə ehtiyac olmayan ərazilərini açıqlayıb

    Bakı şəhərində sıxlıq olmayan ərazilərdə avtobus zolaqlarının çəkilməsinin mənası yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev Prezident İlham Əliyevin avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşınması sahəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərmanından irəli gələn məsələlərə həsr edilən brifinqdə deyib.

    "Avtobus zolaqlarının çəkilməsində elə əsas məqsəd avtobusun tıxacda qalmamasıdır. Bakı ətrafı qəsəbələrdə biz bu gün bir o qədər də sıxlıq görmürük . Məsələn götürək Novxanını. Orada avtobus zolağının çəkilməsinə sıxlığın olmaması səbəbi ilə ehtiyac yoxdur",- deyə o qeyd edib.

    AYNA Anar Rzayev
    В AYNA назвали нецелесообразным повсеместную прокладку автобусных полос

