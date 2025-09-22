В AYNA назвали нецелесообразным повсеместную прокладку автобусных полос

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) назвали нецелесообразным создание специальных автобусных полос в участках столицы и пригородах с низкой загруженностью на дорогах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AYNA Анар Рзаев на сегодняшнем брифинге.

По его словам, цель специальных полос – чтобы общественный транспорт не застревал в пробках.

"В пригородных поселках Баку мы сегодня не наблюдаем такой интенсивности движения. Например, возьмем Новханы. Там нет необходимости в отдельных полосах для автобусов", - отметил он.