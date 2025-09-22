Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    В AYNA назвали нецелесообразным повсеместную прокладку автобусных полос

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 13:10
    В AYNA назвали нецелесообразным повсеместную прокладку автобусных полос

    В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) назвали нецелесообразным создание специальных автобусных полос в участках столицы и пригородах с низкой загруженностью на дорогах.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AYNA Анар Рзаев на сегодняшнем брифинге.

    По его словам, цель специальных полос – чтобы общественный транспорт не застревал в пробках.

    "В пригородных поселках Баку мы сегодня не наблюдаем такой интенсивности движения. Например, возьмем Новханы. Там нет необходимости в отдельных полосах для автобусов", - отметил он.

    AYNA автобусы общественный транспорт
    AYNA Bakının avtobus zolaqlarının çəkilməsinə ehtiyac olmayan ərazilərini açıqlayıb

    Последние новости

    14:27

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га

    Внутренняя политика
    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    Лента новостей