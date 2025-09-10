İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 10:37
    Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə sentyabrın 13-də Bakı-Ağstafa, sentyabrın 14-də isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.

    "Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Hərəkət cədvəli və biletlərlə bağlı məlumatı rəsmi saytımız (www.ady.az), "ADY Mobile" tətbiqi, dəmiryol kassaları, eləcə də 7/24 fəaliyyət göstərən 1822 Əlaqə Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz.

    ADY qatar reys
