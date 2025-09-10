Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib
İnfrastruktur
- 10 sentyabr, 2025
- 10:37
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə sentyabrın 13-də Bakı-Ağstafa, sentyabrın 14-də isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.
"Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.
Hərəkət cədvəli və biletlərlə bağlı məlumatı rəsmi saytımız (www.ady.az), "ADY Mobile" tətbiqi, dəmiryol kassaları, eləcə də 7/24 fəaliyyət göstərən 1822 Əlaqə Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz.
Son xəbərlər
11:49
Emin Mahmudovun rekorda gedən yolu – Millinin kapitanı ən çox 2021-ci ildə qol vurub - ARAŞDIRMAFutbol
11:49
Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıbEnergetika
11:40
Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edibHadisə
11:39
Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlarXarici siyasət
11:38
Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilibSənaye
11:37
Foto
"AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstəkİKT
11:36
Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaqDigər ölkələr
11:32
AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıbMaliyyə
11:29
Foto
Video