На маршруте Баку-Агстафа назначены дополнительные поезда
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 11:16
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сообщили о запуске дополнительных рейсов по маршруту Баку–Агстафа–Баку для удовлетворения пассажирского спроса в преддверии начала учебного года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.
Дополнительные поезда отправятся 13 сентября из Баку в Агстафу, а 14 сентября – в обратном направлении.
Информацию о расписании и билетах можно получить на официальном сайте компании (www.ady.az), в приложении ADY Mobile, железнодорожных кассах или по телефону 1822.
Последние новости
11:50
Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложноИнфраструктура
11:48
Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEUЭнергетика
11:47
Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 годуВнешняя политика
11:44
СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападениемДругие страны
11:43
Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДАВнешняя политика
11:39
В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнейПроисшествия
11:33
Фото
В НАНА обсудили итоги августовской встречи в ВашингтонеВнешняя политика
11:26
Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛАДругие страны
11:24