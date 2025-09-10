ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    На маршруте Баку-Агстафа назначены дополнительные поезда

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 11:16
    На маршруте Баку-Агстафа назначены дополнительные поезда

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сообщили о запуске дополнительных рейсов по маршруту Баку–Агстафа–Баку для удовлетворения пассажирского спроса в преддверии начала учебного года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

    Дополнительные поезда отправятся 13 сентября из Баку в Агстафу, а 14 сентября – в обратном направлении.

    Информацию о расписании и билетах можно получить на официальном сайте компании (www.ady.az), в приложении ADY Mobile, железнодорожных кассах или по телефону 1822.

    АЖД пассажироперевозки
    Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

