На маршруте Баку-Агстафа назначены дополнительные поезда

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сообщили о запуске дополнительных рейсов по маршруту Баку–Агстафа–Баку для удовлетворения пассажирского спроса в преддверии начала учебного года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

Дополнительные поезда отправятся 13 сентября из Баку в Агстафу, а 14 сентября – в обратном направлении.

Информацию о расписании и билетах можно получить на официальном сайте компании (www.ady.az), в приложении ADY Mobile, железнодорожных кассах или по телефону 1822.