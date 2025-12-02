İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda süni intellektin etik dəyərlərə uyğun istifadəsi üçün normativ-hüquqi baza hazırlanır

    İKT
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:57
    Azərbaycanda süni intellektin etik dəyərlərə uyğun istifadəsi üçün normativ-hüquqi baza hazırlanır
    Samir Məmmədov

    Süni intellektin etik dəyərlər çərçivəsində və məsuliyyətli şəkildə istifadəsini təmin etmək üçün normativ-hüquqi baza hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin ("ASAN xidmət") "ASAN Süni İntellekt Mərkəzi"nin (ASAN AI HUB) açılış mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu hüquqi mexanizm insan hüquqlarına və məlumatların məxfiliyinə xüsusi diqqət yetirməklə süni intellektdən istifadənin optimallaşdırılmasını nəzərdə tutur.

