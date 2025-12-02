Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ИКТ
    • 02 декабря, 2025
    • 11:38
    В Азербайджане формируют правовую основу для этичного использования ИИ

    В Азербайджане разрабатывается нормативно-правовая база, которая обеспечит использование технологий искусственного интеллекта в соответствии с этическими ценностями и принципами ответственности.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB) при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

    По словам Мамедова, формируемый правовой механизм предусматривает создание условий для оптимального применения искусственного интеллекта с особым акцентом на защиту прав человека и конфиденциальность данных.

    Azərbaycanda süni intellektin etik dəyərlərə uyğun istifadəsi üçün normativ-hüquqi baza hazırlanır
    Azerbaijan developing legal framework for responsible AI use
