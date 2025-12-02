В Азербайджане формируют правовую основу для этичного использования ИИ

В Азербайджане разрабатывается нормативно-правовая база, которая обеспечит использование технологий искусственного интеллекта в соответствии с этическими ценностями и принципами ответственности.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB) при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

По словам Мамедова, формируемый правовой механизм предусматривает создание условий для оптимального применения искусственного интеллекта с особым акцентом на защиту прав человека и конфиденциальность данных.