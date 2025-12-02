В Азербайджане формируют правовую основу для этичного использования ИИ
ИКТ
- 02 декабря, 2025
- 11:38
В Азербайджане разрабатывается нормативно-правовая база, которая обеспечит использование технологий искусственного интеллекта в соответствии с этическими ценностями и принципами ответственности.
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB) при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
По словам Мамедова, формируемый правовой механизм предусматривает создание условий для оптимального применения искусственного интеллекта с особым акцентом на защиту прав человека и конфиденциальность данных.
Последние новости
12:18
Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатовЭнергетика
12:12
На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлеченийИнфраструктура
12:07
Сахиб Алекперов: Инвестиции в нефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрдБизнес
12:05
Должностные лица Atəşgah Sığorta оштрафованы на 300 манатовФинансы
11:53
ЦБА выдал обязательные предписания еще двум страховым компаниямФинансы
11:47
Fitch Solutions прогнозирует профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году на уровне 2,6% ВВПФинансы
11:45
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту ЛаосаВнешняя политика
11:40
Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ с Днем независимостиВнешняя политика
11:38