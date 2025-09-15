"Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İKT
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:18
    "Starlink" peyk internetinin işində bütün dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "DowDetector" məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, fasilələrlə bağlı müraciətlərin sayı təxminən 50 minə çatıb.

    "Starlink" peyk internet
