"Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb
İKT
- 15 sentyabr, 2025
- 09:18
"Starlink" peyk internetinin işində bütün dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "DowDetector" məlumat yayıb.
Bildirilir ki, fasilələrlə bağlı müraciətlərin sayı təxminən 50 minə çatıb.
"Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb
