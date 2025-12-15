Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcək
Komanda
- 15 dekabr, 2025
- 09:17
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Gənclər" komandası "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək. Görüş Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, tura dekabrın 17-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
09:59
Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırırEnergetika
09:55
Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
09:52
Foto
Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edibXarici siyasət
09:50
Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
09:46
KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölübDigər ölkələr
09:45
Bişkekdə bazarda yanğın baş veribDigər ölkələr
09:44
Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş veribHadisə
09:43
Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
09:39