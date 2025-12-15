WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcək

    Komanda
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:17
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcək

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Gənclər" komandası "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək. Görüş Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, tura dekabrın 17-də yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Gənclər" voleybol klubu "Azərreyl" klubu VII tur
    Стартует VII тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    Son xəbərlər

    09:59

    Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Energetika
    09:55

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:52
    Foto

    Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    09:46

    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Digər ölkələr
    09:45

    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    09:44

    Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:43

    Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    09:39

    "Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti