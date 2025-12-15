Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Стартует VII тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    Командные
    15 декабря, 2025
    09:43
    Сегодня стартует VII тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

    Команда "Гянджляр" в 17:00 встретится с "Азеррейл" в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

    Тур завершится 17 декабря.

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcək
