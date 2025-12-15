Сегодня стартует VII тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Команда "Гянджляр" в 17:00 встретится с "Азеррейл" в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

Тур завершится 17 декабря.