WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Digər ölkələr
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:46
    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Bu ayın əvvəlindən Kamboca və Tailand arasındakı kəskinləşən sərhəd münaqişəsi 12 kambocalının ölümünə, daha 74 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.

    "Report"un "Khmer Times"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Kambocanın informasiya naziri Net Pheaktra bəyan edib.

    Bildirilib ki, 400 mindən çox sakin evlərini tərk etməyə məcbur olub.

    Bəyanatda qeyd edilib ki, Tailand ordusu qırıcıları daxil olmaqla ağır silahlardan istifadə edib.

    Kamboca Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Tailandın F-16 qırıcıları ölkənin şimal-qərbindəki Siemreap əyalətində qaçqın düşərgələrinin yaxınlığına bombalar atıb.

    Tailand Kamboca Net Pheaktra qırıcılar
    СМИ: 12 камбоджийцев погибли в конфликте с Таиландом

    Son xəbərlər

    09:59

    Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Energetika
    09:55

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:52
    Foto

    Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    09:46

    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Digər ölkələr
    09:45

    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    09:44

    Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:43

    Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    09:39

    "Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti