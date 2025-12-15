KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb
Digər ölkələr
- 15 dekabr, 2025
- 09:46
Bu ayın əvvəlindən Kamboca və Tailand arasındakı kəskinləşən sərhəd münaqişəsi 12 kambocalının ölümünə, daha 74 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.
"Report"un "Khmer Times"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Kambocanın informasiya naziri Net Pheaktra bəyan edib.
Bildirilib ki, 400 mindən çox sakin evlərini tərk etməyə məcbur olub.
Bəyanatda qeyd edilib ki, Tailand ordusu qırıcıları daxil olmaqla ağır silahlardan istifadə edib.
Kamboca Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Tailandın F-16 qırıcıları ölkənin şimal-qərbindəki Siemreap əyalətində qaçqın düşərgələrinin yaxınlığına bombalar atıb.
