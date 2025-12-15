СМИ: 12 камбоджийцев погибли в конфликте с Таиландом
- 15 декабря, 2025
- 09:34
Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда, обострившийся с начала этого месяца, привел к гибели 12 камбоджийцев, еще 74 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на Khmer Times, об этом сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра.
Отмечается, что более 400 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.
В заявлении отмечается, что тайская армия использовала тяжелое вооружение, включая истребители и кассетные бомбы.
Министерство обороны Камбоджи сообщило, что тайские истребители F-16 сбросили бомбы вблизи лагерей беженцев в провинции Сиемреап на северо-западе страны.
