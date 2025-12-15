WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:39
    Bavariya Bundesliqada rekorda imza atıb

    Almaniyanın "Bavariya" klubu Bundesliqada rekorda imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi ölkə çempionatları tarixində 50 qol həddinə ən tez çatan komanda olub.

    Bu, XIV turda "Maynts 05" ilə 2:2 hesabı ilə bitən matçda reallaşıb. Hazırda Münhen klubunun hesabında 51 qol var.

    Qeyd edək ki, "Bavariya" 38 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

