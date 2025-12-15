"Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 09:39
Almaniyanın "Bavariya" klubu Bundesliqada rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi ölkə çempionatları tarixində 50 qol həddinə ən tez çatan komanda olub.
Bu, XIV turda "Maynts 05" ilə 2:2 hesabı ilə bitən matçda reallaşıb. Hazırda Münhen klubunun hesabında 51 qol var.
Qeyd edək ki, "Bavariya" 38 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
