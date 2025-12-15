WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:32
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Pirəkəşkül və Ağdərədə 15-19 dekabr tarixlərində istifadəyə yararsız olan döyüş sursatları məhv ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.

    "Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - nazirliyin müraciətində qeyd olunub.

    Ağdərə Pirəkəşkül Döyüş sursatları
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Son xəbərlər

    09:59

    Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Energetika
    09:55

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:52
    Foto

    Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    09:46

    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Digər ölkələr
    09:45

    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    09:44

    Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:43

    Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    09:39

    "Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti