15-19 декабря в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.