    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 15 декабря, 2025
    • 09:48
    15-19 декабря в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    "Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
