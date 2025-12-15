Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Назначен председатель Верховного суда Нахчыванской АР

    Внутренняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 14:20
    Назначен председатель Верховного суда Нахчыванской АР

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики (АР).

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, на эту должность назначена Аида Али гызы Гусейн.

