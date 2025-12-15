Назначен председатель Верховного суда Нахчыванской АР
Внутренняя политика
- 15 декабря, 2025
- 14:20
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики (АР).
Как сообщает Report, согласно распоряжению, на эту должность назначена Аида Али гызы Гусейн.
