Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilib
Daxili siyasət
- 15 dekabr, 2025
- 14:13
Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, bu vəzifəyə Aida Əli qızı Hüseyn təyin edilib.
Son xəbərlər
14:38
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıbİKT
14:35
Foto
Kamran Əliyev Dohada korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetməsində iştirak edibXarici siyasət
14:33
Azərbaycan millisinin kapitanı: "Türkdilli dövlətlər arasında çempionat bizim üçün prinsipial idi"Fərdi
14:33
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 4 sənəd təsdiqlənibXarici siyasət
14:30
Azərbaycanın qızıl bazarında idxal həcmləri tarixi maksimuma yaxınlaşıbBiznes
14:30
Nazirlər Kabineti Milli Məclis qarşısında hesabatı martın 31-dək verəcəkDaxili siyasət
14:28
Azərbaycan-Əlcəzair Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın yaradılması sazişi təsdiqlənibXarici siyasət
14:23
Azərbaycanda dövlət müəssisələri üçün yeni Qaydaların layihəsi hazırlanıbMaliyyə
14:23