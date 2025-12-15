Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Анкаре прошли дискуссии ко Всемирному дню тюркской языковой семьи

    В регионе
    15 декабря, 2025
    • 14:23
    В Анкаре прошли дискуссии ко Всемирному дню тюркской языковой семьи

    В Анкаре прошли панельные дискуссии, приуроченные ко Всемирному дню тюркской языковой семьи.

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано Турецким лингвистическим обществом (TDQ) при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, ЮНЕСКО и Высшего совета по культуре, языку и истории имени Ататюрка.

    В дискуссиях приняли участие представители дипломатических миссий, лингвисты и представители научного сообщества.

    Председатель Турецкого лингвистического общества, профессор Осман Мерт подчеркнул значение уважения к языку как основе идентичности тюркских народов, а также отметил важность тесного сотрудничества в рамках ОТГ. Он сообщил, что в Баку планируется проведение Первого тюркологического съезда, намеченного на 2026 год - спустя 100 лет после предыдущего форума, и отметил, что подготовка к нему ведется в тесном взаимодействии с Национальной академией наук Азербайджана.

    Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

    Отмечается, что ЮНЕСКО объявил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.

