В Анкаре прошли дискуссии ко Всемирному дню тюркской языковой семьи

В Анкаре прошли панельные дискуссии, приуроченные ко Всемирному дню тюркской языковой семьи.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано Турецким лингвистическим обществом (TDQ) при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, ЮНЕСКО и Высшего совета по культуре, языку и истории имени Ататюрка.

В дискуссиях приняли участие представители дипломатических миссий, лингвисты и представители научного сообщества.

Председатель Турецкого лингвистического общества, профессор Осман Мерт подчеркнул значение уважения к языку как основе идентичности тюркских народов, а также отметил важность тесного сотрудничества в рамках ОТГ. Он сообщил, что в Баку планируется проведение Первого тюркологического съезда, намеченного на 2026 год - спустя 100 лет после предыдущего форума, и отметил, что подготовка к нему ведется в тесном взаимодействии с Национальной академией наук Азербайджана.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

Отмечается, что ЮНЕСКО объявил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.