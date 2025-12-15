İlham Əliyev altı ölkə ilə diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan azad edilməsi sazişlərini təsdiqləyib
Xarici siyasət
- 15 dekabr, 2025
- 14:21
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev altı ölkə ilə diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişləri təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı Anqola, Bəhreyn, Cibuti, Dominikan, Qvineya-Bisau, Surinamla analoji sazişləri təsdiq edib.
