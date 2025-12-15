WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İlham Əliyev altı ölkə ilə diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan azad edilməsi sazişlərini təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 14:21
    İlham Əliyev altı ölkə ilə diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan azad edilməsi sazişlərini təsdiqləyib
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev altı ölkə ilə diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişləri təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı Anqola, Bəhreyn, Cibuti, Dominikan, Qvineya-Bisau, Surinamla analoji sazişləri təsdiq edib.

    Президент утвердил соглашения о визовых послаблениях с шестью странами

