    Президент утвердил соглашения о визовых послаблениях с шестью странами

    • 15 декабря, 2025
    • 14:31
    Президент утвердил соглашения о визовых послаблениях с шестью странами

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашения о визовых послаблениях с шестью странами.

    Как сообщает Report, речь идет о соглашениях с Анголой, Бахрейном, Джибути, Доминиканской Республикой, Гвинеей-Бисау и Суринамом.

    Соглашения предусматривают взаимное освобождение от виз для держателей дипломатических и служебных паспортов.

