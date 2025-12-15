WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Sumqayıt"ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 14:14
    Sumqayıtın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb

    "Sumqayıt"ın futbolçusu Abdul Raşid Mumini Afrika Millətlər Kubokunda çıxış edəcək Benin millisinə dəvət alıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, oyunçu bu səbəbdən "Neftçi" və "Sabah"la görüşlərdə iştirak edə bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, D qrupunda yer alan Benin millisi Seneqal, Botsvana və Konqo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Afrika Millətlər Kubokuna dekabrın 21-də start veriləcək.

    "Sumqayıt" klubu Benin millisi Abdul Raşid Mumini Afrika Millətlər Kuboku

