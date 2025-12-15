"Sumqayıt"ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 14:14
"Sumqayıt"ın futbolçusu Abdul Raşid Mumini Afrika Millətlər Kubokunda çıxış edəcək Benin millisinə dəvət alıb.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, oyunçu bu səbəbdən "Neftçi" və "Sabah"la görüşlərdə iştirak edə bilməyəcək.
Qeyd edək ki, D qrupunda yer alan Benin millisi Seneqal, Botsvana və Konqo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Afrika Millətlər Kubokuna dekabrın 21-də start veriləcək.
Son xəbərlər
14:38
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıbİKT
14:35
Foto
Kamran Əliyev Dohada korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetməsində iştirak edibXarici siyasət
14:33
Azərbaycan millisinin kapitanı: "Türkdilli dövlətlər arasında çempionat bizim üçün prinsipial idi"Fərdi
14:33
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 4 sənəd təsdiqlənibXarici siyasət
14:30
Azərbaycanın qızıl bazarında idxal həcmləri tarixi maksimuma yaxınlaşıbBiznes
14:30
Nazirlər Kabineti Milli Məclis qarşısında hesabatı martın 31-dək verəcəkDaxili siyasət
14:28
Azərbaycan-Əlcəzair Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın yaradılması sazişi təsdiqlənibXarici siyasət
14:23
Azərbaycanda dövlət müəssisələri üçün yeni Qaydaların layihəsi hazırlanıbMaliyyə
14:23