    Зафиксированы перебои спутникового интернета Starlink по всему миру

    ИКТ
    • 15 сентября, 2025
    • 09:12
    Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру.

    Как передает Report, об этом сообщает DownDetector.

    Сообщается, что число обращений о перебоях достигло почти 50 тыс.  

    Starlink интернет сбои
    "Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb

