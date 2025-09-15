Зафиксированы перебои спутникового интернета Starlink по всему миру
ИКТ
- 15 сентября, 2025
- 09:12
Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру.
Как передает Report, об этом сообщает DownDetector.
Сообщается, что число обращений о перебоях достигло почти 50 тыс.
