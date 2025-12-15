WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:45
    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bazarda yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan KİV-i məlumat yayıb.

    İlkin məlumatlara görə, yanğının sahəsi təxminən 500 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Yanğın ticarət kompleksində olan konteynerlərindən birində baş verib. Xəsarət alanlar barəsində məlumat verilməyib.

    Yanğının səbəbləri və maddi ziyanın dəyəri dəqiqləşdirilir.

    Hadisə yerinə yanğının söndürülməsi üçün operativ qruplar göndərilib.

    Qırğızıstan Bişkek yanğın
    В Бишкеке горит рынок

    Son xəbərlər

    09:59

    Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Energetika
    09:55

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:52
    Foto

    Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    09:46

    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Digər ölkələr
    09:45

    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    09:44

    Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:43

    Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    09:39

    "Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti