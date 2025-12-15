В Бишкеке горит рынок
15 декабря, 2025
09:31
В столице Кыргызстана Бишкеке произошло возгорание на рынке.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. возгорание произошло в одном из контейнеров торгового комплекса. Информации о пострадавших не поступало.
Причины возгорания и размер материального ущерба уточняются.
Для ликвидации огня на место направили восемь пожарных расчетов, штаб, а также оперативную группу.
