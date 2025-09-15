İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 35 %-dən çox azalıb

    İKT
    • 15 sentyabr, 2025
    • 12:10
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 211 milyon manat investisiya qoyulub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,4 % azdır.

    Təkcə avqustda sektora investisiya qoyuluşu 36,5 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun 1,8 %-i informasiya və rabitə sektorunun payına düşüb.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə sektora investisiya qoyuluşu 630,4 milyon manat olub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 59,5 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi investisiya informasiya və rabitə
    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

