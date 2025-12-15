WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olub

    Maliyyə
    15 dekabr, 2025
    • 11:21
    Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olub

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın tədiyyə balansının ümumi kəsiri 1,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən mətbuat konfransında qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Ötən ilin eyni dövründə tədiyyə balansında 0,2 milyard ABŞ dolları profisit olub.

    "Biz bir çox hallarda tədiyyə balansına makroiqtisadi dayanıqlılığın əsas aləti kimi baxırıq. 9 ay ərzində tədiyyə balansı beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarındakı dəyişikliklərdən təsirlənib", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı tədiyyə balansı

