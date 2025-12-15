Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 11:40
    Дефицит платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев достиг $1,1 млрд

    В январе–сентябре текущего года дефицит платежного баланса Азербайджана составил $1 млрд 125,4 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на пресс-конференции в ЦБА.

    По его словам, для сравнения, за аналогичный период прошлого года в платежном балансе страны был зафиксирован профицит в размере $181,6 млн.

    "Во многих случаях мы рассматриваем платежный баланс как один из ключевых инструментов макроэкономической устойчивости. За девять месяцев он находился под влиянием изменений на международных товарных, фондовых и валютных рынках", - отметил Насиров.

    ЦБА Центробанк Дефицит платежного баланса Самир Насиров
