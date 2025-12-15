Дефицит платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев достиг $1,1 млрд
Финансы
- 15 декабря, 2025
- 11:40
В январе–сентябре текущего года дефицит платежного баланса Азербайджана составил $1 млрд 125,4 млн.
Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на пресс-конференции в ЦБА.
По его словам, для сравнения, за аналогичный период прошлого года в платежном балансе страны был зафиксирован профицит в размере $181,6 млн.
"Во многих случаях мы рассматриваем платежный баланс как один из ключевых инструментов макроэкономической устойчивости. За девять месяцев он находился под влиянием изменений на международных товарных, фондовых и валютных рынках", - отметил Насиров.
Последние новости
12:45
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливоЭкология
12:41
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млнФинансы
12:41
Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабряДругие страны
12:41
Фото
В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"Медиа
12:31
Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю ХанукиВнешняя политика
12:28
Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млнФинансы
12:22
ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70Финансы
12:21
Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%ИКТ
12:12