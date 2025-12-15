WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Şarja şəhərində hazırlıq keçəcəklər

    Fərdi
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:39
    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Şarja şəhərində hazırlıq keçəcəklər

    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Şarja şəhərində təlim-məşq toplanışına qatılacaqlar.

    Bu barədə "Report"a federasiyanın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Səfərə Ləman Abdulhəmidova, Zemfira Mikayılova, Xədicə Əbilzadə, Səbinə Məmmədova və Nigar Mahmudova yollanıblar. İdmançılar baş məşqçi Fərhad İsmayılovun rəhbərliyi altında yerli komanda ilə birgə hazırlıq keçəcəklər.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Stolüstü Tennis Federasiyasının təşəbbüsü ilə təşkil olunacaq təlim-məşq toplanışına dekabrın 24-də yekun vurulacaq.

    stolüstü tennis Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Şarja şəhəri Fərhad İsmayılov

    Son xəbərlər

    12:01

    Qurban Qurbanov: "Bu döyüşə girmişiksə, sona qədər mübarizə aparacağıq"

    Futbol
    12:00

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    11:58
    Foto

    "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsinə yekun vurulub

    Media
    11:57

    "Mənəviyyat" fənninin tədrisi və eyni adda dərslik hazırlanması təklif olunub

    Din
    11:55

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 4 %-ə yaxın artıb

    İKT
    11:54
    Foto

    Qurban Qurbanova ilin ən yaxşı baş məşqçisi mükafatı təqdim olunub

    Futbol
    11:52

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Maliyyə
    11:45
    Video

    DTX: Balakənin sabiq icra başçısının cinayət əməlləri ifşa olunub

    Daxili siyasət
    11:43

    AMB 9 ayda ölkəyə və ölkədən investisiya qoyuluşunun məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti