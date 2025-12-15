WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İKT
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:24
    Azərbaycan noutbuk istehsalını 15 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 25 475 ədəd noutbuk, 2 884 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 15 dəfə və 35 % çoxdur.

    Təkcə noyabrda isə 12 ədəd noutbuk və 37 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 85 % və 97 % azdır.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 1 715 ədəd noutbuk, 2 139 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3 dəfə çox və 43,3 % azdır.

