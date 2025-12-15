Азербайджан увеличил производство компьютеров в 15 раз
ИКТ
- 15 декабря, 2025
- 11:49
В Азербайджане в январе-ноябре текущего года произведено 25 475 ноутбуков и 2 884 настольных компьютера.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство ноутбуков выросло в 15 раз, а настольных компьютеров - на 35%.
При этом только в ноябре произведено всего 12 ноутбуков и 37 настольных компьютеров, что по сравнению с ноябрем прошлого года означает снижение производства соответственно на 85% и на 97%.
Напомним, что в целом за 2024 год в Азербайджане произведено 1 715 ноутбуков и 2 139 настольных компьютера. По сравнению с 2023 годом выпуск ноутбуков увеличился в 3 раза, тогда как производство настольных компьютеров сократилось на 43,3%.
