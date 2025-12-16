MÜSİAD Азербайджан: Индекс экономической диверсификации низкий

Сегодня в Азербайджане индекс экономической диверсификации ("economic complexity index") низкий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) Рашад Джабирли.

По его словам, с развитием ненефтяного сектора и увеличением ассортимента экспортируемых из страны товаров этот индекс также повысится.

"Сегодня в Азербайджане есть важные вопросы, ожидающие решения. Один из них - усиление контроля над ненефтяными и непродовольственными товарами. Вопросы измерения качества, инфраструктуры качества мы отметили совместно с Агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте. Сегодня контроль над ввозимыми в страну товарами, особенно непродовольственными, очень слабый. Существует государственная программа по приведению местных стандартов в соответствие с международными. Серьезного прогресса в этом направлении пока не ощущается. Качество - серьезный вопрос, это фактор, который может повлиять и на импорт из Турции. Мы поднимаем вопросы перед государственными структурами относительно товаров, импортируемых из Китая и других стран", - добавил Джабирли.