Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей на 19,5%

В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал 104 404 автомобиля различного назначения на сумму 1 млрд 998 млн 854,1 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 26% и 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За год импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, увеличился в 2,1 раза - до 808 единиц (на сумму 90,641 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки пассажиров, повысился на 29,2% - до 96 057 единиц (на сумму 1 млрд 786,469 млн долларов США).

Из этих автомобилей 14 889 (на сумму 315 млн долларов США) - транспортные средства с гибридным двигателем, который не заряжается от внешнего источника, 43 582 (на сумму 815,095 млн долларов США) - транспортные средства с гибридным двигателем, который заряжается от внешнего источника, а 1 861 (на сумму 55,285 млн долларов США) - транспортные средства, работающие только на электродвигателе.