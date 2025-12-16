Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей на 19,5%

    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 12:15
    Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей на 19,5%

    В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал 104 404 автомобиля различного назначения на сумму 1 млрд 998 млн 854,1 тыс. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 26% и 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За год импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, увеличился в 2,1 раза - до 808 единиц (на сумму 90,641 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки пассажиров, повысился на 29,2% - до 96 057 единиц (на сумму 1 млрд 786,469 млн долларов США).

    Из этих автомобилей 14 889 (на сумму 315 млн долларов США) - транспортные средства с гибридным двигателем, который не заряжается от внешнего источника, 43 582 (на сумму 815,095 млн долларов США) - транспортные средства с гибридным двигателем, который заряжается от внешнего источника, а 1 861 (на сумму 55,285 млн долларов США) - транспортные средства, работающие только на электродвигателе.

    автомобили импорт Госкомтаможня
    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей