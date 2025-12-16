Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb
- 16 dekabr, 2025
- 11:15
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 1 milyard 998 milyon 854,1 min ABŞ dolları dəyərində 104 min 404 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 19,5 % çox və 26 % çoxdur.
İl ərzində sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və yaxud daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı 2,1 dəfə artaraq 808 ədəd (90,641 milyon ABŞ dolları dəyərində), əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 29,2 % artaraq 96 057 ədəd (1 milyard 786,469 milyon ABŞ dolları dəyərində) təşkil edib.
Bu avtomobillərin 14 889-ü (315 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olanlar istisna olmaqla daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 43 582-si (815,095 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olan, daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 1 861-si (55,285 milyon ABŞ dolları dəyərində) isə yalnız elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələridir.
Bu isə birincinin 5 % artması, ikincinin 5,1 dəfə artması, üçüncünün isə 35,1 % azalması deməkdir.
Bundan əlavə, yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin idxalı 7 % azalaraq 7 123 ədəd (81,844 milyon ABŞ dolları dəyərində), xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 22 % azalaraq 416 ədəd (39,898 milyon ABŞ dolları dəyərində) olub.