Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%
ИКТ
- 15 сентября, 2025
- 12:32
В сектор информации и связи Азербайджана в январе-августе было инвестировано 211 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В августе инвестиции в сектор составили 36,5 млн манатов, что на 5,2% больше, чем год назад.
За отчетный период 1,8% инвестиций в экономику страны пришлось на долю сектора информации и связи.
Напомним, что в 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов. Это на 59,5% больше по сравнению с 2023 годом.
