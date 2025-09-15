Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    • 15 сентября, 2025
    • 12:32
    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    В сектор информации и связи Азербайджана в январе-августе было инвестировано 211 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В августе инвестиции в сектор составили 36,5 млн манатов, что на 5,2% больше, чем год назад.

    За отчетный период 1,8% инвестиций в экономику страны пришлось на долю сектора информации и связи.

    Напомним, что в 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов. Это на 59,5% больше по сравнению с 2023 годом.

    инвестиции сектор информации и связи Госкомстат
    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 35 %-dən çox azalıb

    Последние новости

    14:07

    Гарегин II отправился в Ватикан

    В регионе
    14:00

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

    В регионе
    13:59

    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    13:58

    В турецком Адыямане произошло землетрясение

    В регионе
    13:57
    Фото

    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    Внутренняя политика
    13:55

    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Другие страны
    13:51

    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    13:44

    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

    Происшествия
    13:39

    Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

    Формула 1
    Лента новостей