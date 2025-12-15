WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İnfrastruktur
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:18
    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agnetliyinin sədri Zaur Mikayılov tərəfindən dekabr ayında həyata keçiriləcək vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib.

    "Report" bu barədə ADSEA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Zaur Mikayılovun dekabrın 19-da Masallı rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun tarixi dekabrın 25-nə keçirilib.

    Qeyd edək ki, vətəndaş görüşü Masallı rayonunda Masallı və Yardımlı rayonlarının sakinləri üçün nəzərdə tutulub.

