    Hadisə
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:29
    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, dekabrın 13-də və 14-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 14 avtomat silahı, 1 pulemyot, 3 tapança, 2 qumbara, 14 tüfəng, 30 patron darağı və 590 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

