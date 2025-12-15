Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb
Hadisə
- 15 dekabr, 2025
- 11:29
Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Belə ki, dekabrın 13-də və 14-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 14 avtomat silahı, 1 pulemyot, 3 tapança, 2 qumbara, 14 tüfəng, 30 patron darağı və 590 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
