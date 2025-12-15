Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Азербайджане за выходные изъяли десятки единиц оружия и сотни боеприпасов

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 11:49
    В Азербайджане за выходные изъяли десятки единиц оружия и сотни боеприпасов

    Правоохранительные органы Азербайджана в минувшие выходные изъяли на территории страны значительное количество оружия и боеприпасов.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, операции проводились 13 и 14 декабря в столице, ряде районов страны, а также на территориях, освобожденных от оккупации.

    По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили 14 автоматов, один пулемет, три пистолета, две гранаты, 14 ружей, 30 магазинов и 590 патронов различного калибра.

    МВД оружие боеприпасы
    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

    Последние новости

    12:47

    ЕК ведет техническую работу по будущему присоединению Украины к ЕС

    Другие страны
    12:45

    Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

    Экология
    12:41

    Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млн

    Финансы
    12:41

    Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабря

    Другие страны
    12:41
    Фото

    В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"

    Медиа
    12:31

    Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю Хануки

    Внешняя политика
    12:28

    Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млн

    Финансы
    12:22

    ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70

    Финансы
    12:21

    Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%

    ИКТ
    Лента новостей