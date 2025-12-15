В Азербайджане за выходные изъяли десятки единиц оружия и сотни боеприпасов

Правоохранительные органы Азербайджана в минувшие выходные изъяли на территории страны значительное количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, операции проводились 13 и 14 декабря в столице, ряде районов страны, а также на территориях, освобожденных от оккупации.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили 14 автоматов, один пулемет, три пистолета, две гранаты, 14 ружей, 30 магазинов и 590 патронов различного калибра.