Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir
Din
- 15 dekabr, 2025
- 11:31
Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidirlər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Vəfa Yaqublu "Dini düşüncə mədəniyyəti: pedaqoji perspektivlər" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.
O bildirib ki, din vaxtilə təhsilin avanqardında olub. Azərbaycanın təhsil tarixində məktəblərin rüşeymi zərdüştlüyün təsiri altında olub. Həm din, həm dünyəvi elmlər bir-birini təkzib etmir.
Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünalar təbliğ etməlidir", - V.Yaqublu əlavə edib.
