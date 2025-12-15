WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir

    Din
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:31
    Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir

    Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Vəfa Yaqublu "Dini düşüncə mədəniyyəti: pedaqoji perspektivlər" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

    O bildirib ki, din vaxtilə təhsilin avanqardında olub. Azərbaycanın təhsil tarixində məktəblərin rüşeymi zərdüştlüyün təsiri altında olub. Həm din, həm dünyəvi elmlər bir-birini təkzib etmir.

    Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünalar təbliğ etməlidir", - V.Yaqublu əlavə edib.

    dini təbliğat Vəfa Yaqublu dini təhsil molla

    Son xəbərlər

    12:01

    Qurban Qurbanov: "Bu döyüşə girmişiksə, sona qədər mübarizə aparacağıq"

    Futbol
    12:00

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    11:58
    Foto

    "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsinə yekun vurulub

    Media
    11:57

    "Mənəviyyat" fənninin tədrisi və eyni adda dərslik hazırlanması təklif olunub

    Din
    11:55

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 4 %-ə yaxın artıb

    İKT
    11:54
    Foto

    Qurban Qurbanova ilin ən yaxşı baş məşqçisi mükafatı təqdim olunub

    Futbol
    11:52

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Maliyyə
    11:45
    Video

    DTX: Balakənin sabiq icra başçısının cinayət əməlləri ifşa olunub

    Daxili siyasət
    11:43

    AMB 9 ayda ölkəyə və ölkədən investisiya qoyuluşunun məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti