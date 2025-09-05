İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Avropa Komissiyası "Google"u 3 milyard avroya yaxın cərimələyib

    İKT
    • 05 sentyabr, 2025
    • 22:03
    Avropa Komissiyası Googleu 3 milyard avroya yaxın cərimələyib

    Avropa Komissiyası (AK) "Google"u onlayn reklam bazarındakı sui-istifadələrə görə 2,95 milyard avro cərimələyib.

    "Report"un Avropa bürosu bu barədə AK sədrinin icraçı müavini Teresa Riberanın bəyanatına istinadən xəbər verir.

    ABŞ texnologiya nəhəngi cəriməni ödəməkdən əlavə, rəqiblərin, reklamçıların və nəşriyyatların hüquqlarını pozan təcrübələrdən əl çəkməli olacaq.

    Bəyanatda bildirilir ki, şirkət on ildən artıqdır, öz xidmətlərini rəqibləri hesabına təşviq edir ki, bu da reklamçıların xərclərinin artmasına və nəticədə avropalı istehlakçılar üçün qiymətlərin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda, naşirlər gəlirlərini itirir, bu da onlayn məzmunun keyfiyyətinə və əlçatanlığına təsir göstərir.

    Əgər şirkət iki ay ərzində maraqların toqquşmasını aradan qaldırmaq üçün məqbul plan təqdim etməsə, tənzimləyici struktur tədbirləri - "Google"un reklam biznesinin bir hissəsinin satışına qədər - istisna edilmir.

    Artıq üçüncü dəfədir, Avropa Komissiyası texnoloji nəhəngin antiinhisar qaydalarını pozduğunu aşkar edir. 

    Avropa Komissiyası Tereza Ribeyra Google
    Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €3 млрд

    Son xəbərlər

    23:09

    Livan hökuməti "Hizbullah"ı tərksilah etmək planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    23:02

    "Reuters": Tramp ağır zərbə PUA-larını satmaq üçün qanunvericiliyi dəyişdirəcək

    Digər ölkələr
    22:48
    Foto

    DÇ-2026: İslandiya - Azərbaycan matçına start verilib

    Futbol
    22:47

    Abşeronda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    22:37

    Ukrayna tarixdə ilk dəfə korrupsionerlərin ölkədən çıxardığı pulları geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    22:28
    Foto

    Bakıda xatirə turnirinə start verilib, ilk günün qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:24

    Zelenski: Amerika biznesinin Ukraynada olması bizim üçün çox vacibdir

    Digər ölkələr
    22:14
    Foto

    Azərbaycan millisi airbadminton üzrə Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib

    Komanda
    22:03

    Avropa Komissiyası "Google"u 3 milyard avroya yaxın cərimələyib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti