Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €3 млрд

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Google на €2,95 млрд за злоупотребления на рынке онлайн-рекламы.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на заявление вице-президента ЕК Тереза Рибейра.

Американскому технологическому гиганту, помимо выплаты штрафа, придется отказаться от практики, ущемляющей права конкурентов, рекламодателей и издателей.

Компания в течение более десяти лет продвигала собственные сервисы в ущерб конкурентам, что приводило к росту издержек для рекламодателей и, как следствие, к более высоким ценам для европейских потребителей, говорится в заявлении. Одновременно издатели недополучали доходы, что сказывалось на качестве и доступности онлайн-контента.

Регулятор не исключает структурных мер - вплоть до продажи части рекламного бизнеса Google, если компания не представит в течение двух месяцев приемлемый план устранения конфликта интересов.

Это уже третий случай, когда Еврокомиссия фиксирует нарушение антимонопольных норм со стороны техногиганта.