В Баку из незаконного оборота изъято 27 кг наркотиков
Происшествия
- 30 декабря, 2025
- 11:54
В Баку в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъята крупная партия наркотических средств.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
Операции были проведены в Хатаинском, Гарадагском и Низаминском районах столицы. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны трое жителей Баку - 27-летний Н.Шихалиев, 39-летний Н.Насибов и 26-летний М.Мустафа.
В ходе обысков у них обнаружено около 27,7 кг марихуаны с примесями вредных веществ, а также 100 таблеток метадона.
По каждому факту возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.
Последние новости
12:31
Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с РоссиейДругие страны
12:29
ММ ратифицировал соглашение о безвизе для дипломатических и служебных паспортов с УгандойМилли Меджлис
12:22
Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление УкраиныДругие страны
12:13
МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменнаВнешняя политика
12:05
ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортовМилли Меджлис
12:04
Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человекВ регионе
12:04
АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрдФинансы
12:02
В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсетиПроисшествия
12:01