    В Баку из незаконного оборота изъято 27 кг наркотиков

    Происшествия
    • 30 декабря, 2025
    • 11:54
    В Баку из незаконного оборота изъято 27 кг наркотиков

    В Баку в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъята крупная партия наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    Операции были проведены в Хатаинском, Гарадагском и Низаминском районах столицы. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны трое жителей Баку - 27-летний Н.Шихалиев, 39-летний Н.Насибов и 26-летний М.Мустафа.

    В ходе обысков у них обнаружено около 27,7 кг марихуаны с примесями вредных веществ, а также 100 таблеток метадона.

    По каждому факту возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.

    наркотики Баку незаконный оборот МВД
