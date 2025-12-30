В Баку из незаконного оборота изъято 27 кг наркотиков

В Баку в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъята крупная партия наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Операции были проведены в Хатаинском, Гарадагском и Низаминском районах столицы. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны трое жителей Баку - 27-летний Н.Шихалиев, 39-летний Н.Насибов и 26-летний М.Мустафа.

В ходе обысков у них обнаружено около 27,7 кг марихуаны с примесями вредных веществ, а также 100 таблеток метадона.

По каждому факту возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.