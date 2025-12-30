В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсети

В Азербайджане арестована 32-летняя женщина, ранее судимая Т.Мамедова, которая размещала в соцсети видеоролики, пропагандирующие употребление наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, при обысках у нее также обнаружили марихуану.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Расследование продолжается.