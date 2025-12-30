İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 30 dekabr, 2025
    • 11:45
    Sosial şəbəkədə narkotiki təbliğ edən şəxs həbs olunub

    Sosial şəbəkədə narkotiklərdən istifadəni təbliğ edən videolar paylaşan, əvvəllər məhkum olunmuş 32 yaşlı T.Məmmədova həbs olunub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ondan narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb.

    Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırma aparılır.

    В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсети

