    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 30 декабря, 2025
    • 12:04
    Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человек

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ, на основании которого помилованы 22 человека.

    Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента страны.

    Из этого числа 20 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.

    Все они обратились с ходатайствами о помиловании.

