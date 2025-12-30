Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ, на основании которого помилованы 22 человека.

Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента страны.

Из этого числа 20 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.

Все они обратились с ходатайствами о помиловании.