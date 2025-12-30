Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человек
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 12:04
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ, на основании которого помилованы 22 человека.
Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента страны.
Из этого числа 20 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.
Все они обратились с ходатайствами о помиловании.
Последние новости
12:31
Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с РоссиейДругие страны
12:29
ММ ратифицировал соглашение о безвизе для дипломатических и служебных паспортов с УгандойМилли Меджлис
12:22
Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление УкраиныДругие страны
12:13
МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменнаВнешняя политика
12:05
ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортовМилли Меджлис
12:04
Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человекВ регионе
12:04
АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрдФинансы
12:02
В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсетиПроисшествия
12:01