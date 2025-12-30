Lukaşenko 20-dən çox məhkumu əfv edib
Region
- 30 dekabr, 2025
- 12:46
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko yeni il ərəfəsində 22 məhkumun əfv olunması barədə fərman imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat xidməti BELTA-ya bildirib.
Bunlardan 20 nəfər ekstremist xarakterli cinayətlərə görə məhkum edilmişdi. Əfv olunanlar arasında 15 qadın və 7 kişi var, 11 nəfər isə yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlardır.
Onların hamısı əfv üçün müraciət etmişdilər.
Son xəbərlər
13:07
"Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Daim oynamaq istəsəm də, az şans qazanırdım"Futbol
13:05
Bu il 40 özəl təhsil müəsissəsi lisenziyalaşdırılıbElm və təhsil
13:05
Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıbDigər ölkələr
13:03
Misirin səfiri: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial var - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:01
Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edibElm və təhsil
12:57
Bu il azad olunmuş ərazilərdə 21 məktəb, 14 bağça tikilibElm və təhsil
12:56
ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verirİKT
12:55
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıbBiznes
12:53