İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Lukaşenko 20-dən çox məhkumu əfv edib

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:46
    Lukaşenko 20-dən çox məhkumu əfv edib
    Aleksandr Lukaşenko

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko yeni il ərəfəsində 22 məhkumun əfv olunması barədə fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat xidməti BELTA-ya bildirib.

    Bunlardan 20 nəfər ekstremist xarakterli cinayətlərə görə məhkum edilmişdi. Əfv olunanlar arasında 15 qadın və 7 kişi var, 11 nəfər isə yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlardır.

    Onların hamısı əfv üçün müraciət etmişdilər.

    Belarus Aleksandr Lukaşenko
    Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человек

    Son xəbərlər

    13:07

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Daim oynamaq istəsəm də, az şans qazanırdım"

    Futbol
    13:05

    Bu il 40 özəl təhsil müəsissəsi lisenziyalaşdırılıb

    Elm və təhsil
    13:05

    Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:03

    Misirin səfiri: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial var - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:01

    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib

    Elm və təhsil
    12:57

    Bu il azad olunmuş ərazilərdə 21 məktəb, 14 bağça tikilib

    Elm və təhsil
    12:56

    ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verir

    İKT
    12:55

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıb

    Biznes
    12:53

    Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti