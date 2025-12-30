Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку обнаружены боеприпасы

    Происшествия
    • 30 декабря, 2025
    • 11:41
    В Бинагадинском районе Баку обнаружены боеприпасы.

    Как сообщает Report, информация об этом поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Выехавшая на место оперативная группа Службы спасения особого риска МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружила 10 ручных гранат Ф-1, коробку с взрывателями для гранат Ф-1 и РГД-5.

    Боеприпасы были вывезены специалистами МЧС для последующего обезвреживания.

    Дополнительный осмотр прилегающей территории не выявил других опасных или подозрительных предметов.

    боеприпасы Бинагадинский район МЧС Азербайджана ручные гранаты
