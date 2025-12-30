В Баку обнаружены боеприпасы

Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с Россией Другие страны

ММ ратифицировал соглашение о безвизе для дипломатических и служебных паспортов с Угандой Милли Меджлис

Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление Украины Другие страны

МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменна Внешняя политика

ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортов Милли Меджлис

Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человек В регионе

АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрд Финансы

В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсети Происшествия